AFP via Getty Images

Inghilterra, Guehi ammonito: era diffidato, salta gli eventuali quarti di finale

40 minuti fa



Marc Guehi, difensore centrale del Crystal Palace e dell'Inghilterra, è stato ammonito nei minuti iniziali degli ottavi di finale contro la Slovacchia, per un fallo su Strelec. Una decisione severa, che costringerà Southgate a fare a meno del giocatore, che era diffidato, in caso di qualificazione ai quarti di finale contro la Svizzera.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Guehi dovrebbe essere sostituito da uno tra Joe Gomez del Liverpool e Dunk del Brighton al fianco di Stones. Meno realistica la possibilità di accentrare Konsa dell'Aston Villa. Pesa, dunque, l'infortunio di Maguire prima della partenza per la Germania.