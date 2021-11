Ha riversato la sua rabbia per la finale dell'Europeo persa dall'Inghilterra contro l'Italia rivolgendo insulti razzisti su Facebook a Saka, Sancho e Rashford. Così un uomo inglese di 52 anni è stato condannato a 10 settimane di prigione presso il tribunale di Willesden, nel nord ovest di Londra, con sentenza subito esecutiva.



Il pubblico ministero ha ricostruito così i fatti: "Jonathon Best è andato su Facebook per trasmettere in streaming una raffica di abusi razzisti nei confronti dei tre giocatori che hanno sbagliato i rigori durante la finale. Ha usato i social network per diffamare pubblicamente questi tre ragazzi che hanno cercato di segnare per l'Inghilterra. Quando un amico di Facebook gli ha chiesto di rimuovere il contenuto gravemente offensivo, Best si è rifiutato di farlo, affermando che sul suo profilo poteva fare quello che voleva".