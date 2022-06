Inghilterra-Italia (sabato 11 giugno con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno e in streaming su Rai Play) è una gara valevole per la terza giornata nel Gruppo 3 della Lega A in Nations League, guidato dagli Azzurri con 4 punti. Si gioca a porte chiuse al Molineux Stadium di Wolverhampton, esattamente 11 mesi dopo la finale di Euro 2020 vinta ai rigori dall'Italia a Wembley l'11 luglio 2021.



I BALLOTTAGGI - Mancini ha un dubbio di formazione per reparto: Spinazzola, Pessina e Cancellieri sono in vantaggio su Dimarco, Frattesi e Gnonto.

Dall'altra parte Southgate lancia titolari due protagonisti della Serie A: il difensore Tomori (campione d'Italia col Milan) e l'attaccante Abraham, vincitore della Conference League con la Roma.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Tomori, Stones, Trippier; Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher; Bowen, Abraham, Grealish. CT Southgate.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Tonali, Locatelli, Pessina; Cancellieri, Scamacca, Caprari. CT Mancini.



Arbitro: Marciniak (Polonia).