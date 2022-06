James Ward-Prowse, centrocampista del Southampton e della Nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia in Nations League:



"Il CT ha spiegato che possono giocare elementi diversi in alcuni tipi di partite e se la possibilità di giocare si presentasse per me la coglierei per mettere in mostra quello che so fare, contro una nazionale di alto livello come l'Italia. Spero di avere qualche minuto in campo. Chi è qui si è meritato la chiamata facendo grandi cose con il proprio club e si vede in allenamento. Il livello è altissimo e non aver partecipato all'Europeo è stato un grande ostacolo da superare per me. Ora vedo davanti a noi una nuova sfida e spero di poter essere nel gruppo per il Mondiale di Qatar. Voglio esserci e spero di replicare i nostri successi".