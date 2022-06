La terza partita della Nations League dell'Italia verrà giocata sabato sera, al Molineux di Wolverhampton, a porte chiuse. L'Inghilterra deve infatti scontare due turni, uno con la condizionale, senza pubblico, per gli incidenti durante la finale dell'Europeo proprio contro gli Azzurri, lo scorso 11 luglio. Questo il comunicato della Uefa dell'ottobre scorso: "A seguito di un’indagine condotta da un ispettore etico e disciplinare Uefa in merito agli incidenti occorsi durante la finale di UEFA Euro 2020 tra le nazionali di Italia e Inghilterra disputata l’11 luglio 2021 allo stadio di Wembley di Londra, e aperto il successivo procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio inglese, l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa ha preso la seguente decisione: Ordinare alla Federcalcio inglese di giocare a porte chiuse le prossime due (2) partite delle competizioni Uefa come federazione ospitante, la seconda delle quali sospesa per un periodo di prova di due (2) anni dalla data della presente decisione (18 ottobre 2021, ndr), per la mancanza di ordine e disciplina dentro e intorno allo stadio”.