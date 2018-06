Match-winner di Tunisia-Inghilterra con la sua doppietta, Harry Kane parla a Fifa.com dopo la partita: "E' sempre nella tua testa, che sarà uno di quei giorni. Abbiamo lavorato bene per novanta e più minuti e per fortuna ce l'abbiamo fatta alla fine. Nel primo tempo mi sentivo bene là fuori. Avremmo potuto segnare due o tre gol nella prima frazione e chiudere prima la partita, ma nella Coppa del Mondo ogni squadra lotta e abbiamo dovuto fare fronte a questo. Sono contento di come abbiamo giocato".