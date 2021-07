L'Italia è campione d'Europa dopo aver battuto ai rigori l'Inghilterra. Il capitano dei Tre Leoni, Harry Kane, parla alla BBC dopo la partita: "I ragazzi non avrebbero potuto dare di più. I rigori sono la sensazione peggiore del mondo quando perdi. E' stato un torneo fantastico, dovremmo essere orgogliosi, tenere alta la testa. Farà male ora, farà male per un po'. Giocavamo contro una grande squadra. Abbiamo avuto l'inizio perfetto, magari siamo arretrati un po' troppo. A volte quando segni così presto, è facile provare ad abbassare la pressione. Abbiamo tenuto il controllo e non hanno creato molte occasioni. Nei supplementari siamo cresciuti e abbiamo avuto qualche mezza occasione. Dobbiamo tenere la testa alta. Chiunque può sbagliare un rigore. Vinciamo insieme, perdiamo insieme. Impareremo e cresceremo. I ragazzi cresceranno per questo e ci darà grande motivazione per il Mondiale del prossimo anno. Dobbiamo essere estremamente orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto. Siamo tutti vincitori e vogliamo vincere, quindi probabilmente farà male per un po'. Farà male per il resto delle nostre carriere, ma questo è il calcio. Siamo cresciuti dalla Russia e dobbiamo continuare".