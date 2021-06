Al termine di Inghilterra-Scozia, Harry Kane ha commentato: ​"Non è stata la nostra performance migliore, dobbiamo riprenderci e riposarci. Sorpreso dal cambio? No, l'allenatore fa le sue scelte e bisogna rispettarle. Mancato qualcosa? Credo sia stata solo una partita dura, la Scozia si è difesa bene e questo è il calcio. Come in Premier, non ci sono partite semplici. Basta un pareggio con la Repubblica Ceca? Ci aspetta una grande partita, quello di oggi non è il punto che volevamo ma è arrivato il pareggio. Ora pensiamo alla prossima".