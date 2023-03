Harry Kane trascina l'Inghilterra nella prima gara delle qualificazioni a Euro 2024 e con il gol all'Italia diventa il miglior marcatore nella storia dei Tre Leoni. Al termine dell'incontro, il bomber britannico ha parlato a Rai Sport: "E' speciale. Ringrazio tutta la squadra e i tifosi, era tantissimo che non vincevamo qua. E' importante per me e per la squadra".