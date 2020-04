La English Football League (EFL), l'organismo che organizza i campionati di calcio inglesi al di sotto della Premier League, in una lettera inviata a tutti i club che ne hanno fatto parte ha spiegato come serviranno 56 giorni per completare la stagione compresi gli spareggi consigliando di non riprendere gli allenamenti prima del 16 maggio: “Attualmente stimiamo che per completare la stagione serviranno circa 56 giorni e ci impegnano dare ai club un giusto preavviso per potersi preparare al meglio al ritorno in campo. Il consiglio della EFL sta lavorando affinché si possano disputare i play off delle tre serie in maniera regolare anche se non abbiamo preso alcuna decisione sulla sede delle finali viste le circostanze del momento. - si legge ancora nella nota – Speriamo di poter portare a termine la stagione entro l'estate anche se bisognerà riprendere a giocare a porte chiuse cercando di mitigare nel migliore dei modi i problemi che ne deriveranno per i club”.