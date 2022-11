Il pareggio dell'Inghilterra contro gli Stati Uniti non è stato preso benissimo dai tifosi. La nazionale di Southgate poteva chiudere il discorso qualificazione agli ottavi ma dopo la mancata vittoria nel gruppo B è ancora tutto aperto. Tra le critiche principali che vengono fatte al ct c'è quella di aver lasciato di nuovo in panchina Phil Foden, per la seconda partita consecutiva. L'allenatore aveva confemato la stessa formazione che aveva vinto con l'Iran, ma stavolta è mancato il guizzo.



I tifosi chiedono qualcosa di più anche sul piano del gioco e lo sa anche l'allenatore, che ieri ha ribadito il concetto anche nella conferenza post partita. I giocatori di qualità ci sono e si sono visti nella goleada contro l'Iran: da Bellingham a capitan Kane; Southgate aveva già ricevuto qualche critica al momento delle convocazioni per aver lasciato a casa Smalling e Tomori, poi la vittoria al debutto aveva fatto tornare il sorriso. Ora qualcuno è tornato a storcere il naso, quest'Inghilterra deve fare di più.