A pochi giorni dalla convocazione al Mondiale con l'Inghilterra, James Maddison rischia di non andare in Qatar. Il centrocampista del Leicester è stato costretto a uscire al 25' nella gara col West Ham a causa di un problema al tendine. Il giocatore è stato sostituito da Praet, nelle prossime ore effettuerà esami specifici per capire l'entità dell'infortunio e - soprattutto - se potrà andare al Mondiale.