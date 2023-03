An update from the #ThreeLions camp, with three players not reporting and Fraser Forster joining the squad… — England (@England) March 20, 2023

, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 in programma giovedì 23 marzo al Diego Armando Maradona di Napoli (calcio d'inizio ore 20.45). Lo ha comunicato la stessa nazionale dei Tre Leoni, spiegando che l'attaccante del Manchester United non risponderà alla chiamata del ct per un colpo ricevuto durante i quarti di finale di FA Cup contro il Fulham di domenica.- Non solo Rashford però, Southgate dovrà rinunciare anche a(il portiere del Newcastle ha rimediato un infortunio nel corso dell'ultima sfida con il Nottingham Forest) e, che continua il percorso di riabilitazione con il Chelsea. Per sostituire Pope è stato chiamato, estremo difensore del Tottenham.