Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, parla a ITV Sport dopo la vittoria sul Montenegro, commentando così i corsi contro Danny Rose, terzino degli inglesi: "Ho sentito chiaramente quei cori, non c'è nessun dubbio che sia successo. Lo segnaleremo alle autorità competenti, non è accettabile una cosa del genere. Sterling? Non ho parlato con lui, non siamo sicuri sia stato oggetto anche lui di cori di quel tipo. Qualunque cosa sia successa, la riferiremo".