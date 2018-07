Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale del Mondiale che i britannici giocheranno domani contro la Croazia.



Queste le sue dichiarazioni: "Hanno alcuni giocatori davvero buoni. Il centrocampo, in particolare, è tra i migliori al mondo. Conosciamo la loro forza e anche il loro orgoglio nazionale: in questo sono come la Svezia, hanno una forte identità di squadra e dovremo prepararci al meglio per avere chance di vittoria. Sono un top team che, al pari nostro, è convinto di poter raggiungere la finale".