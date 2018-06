Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Mediaset nell'immediata vigilia della partita che i suoi giocheranno contro il Belgio.



SULLA FORMAZIONE - "Ho scelto di fare molti cambi rispetto la gara precedente per due ragioni. Anzitutto siamo una squadra e se ci siamo qualificati è merito di chi ha giocato e di chi è rimasto in panchina. Abbiamo ottimi giocatori, meritano una chance nel Mondiale e trovo giusto concedergliela. Secondo poi abbiamo giocatori che sono sempre scesi in campo e fra 3 giorni dovranno farlo ancora per gli ottavi di finale. Per evitare squalifiche e infortuni, ho ritenuto giusto fare dei cambi".



SULL'ESCLUSIONE DI KANE - "Ero molto combattuto, vorrebbe vincere il titolo di capocannoniere e speriamo che accada. Quando gli ho comunicato che non avrebbe giocato, ha capito le ragioni della scelta: sa che la squadra viene prima di tutto".