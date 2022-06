Dopo la sconfitta in casa dell'Ungheria nell'altra partita del girone di Nations League dell'Italia, il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha analizzato la prestazione dei Tre Leoni:



“Dobbiamo accettare di non aver fatto abbastanza per vincere la partita. Credo che il pareggio avrebbe potuto essere un risultato più equo. Abbiamo avuto possesso palla a volte, ma non siamo riusciti a creare occasioni da rete nette, soprattutto a fine partita. Abbiamo subito gli infortuni e i cambiamenti che siamo stati costretti ad apportare".