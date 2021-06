Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, commenta il pareggio con la Scozia: "​E' frustrante, se non vinci è importante non perdere. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere, ma in termini di qualificazione è un punto importante. Kane in difficoltà? Credo che tutta la squadra possa fare meglio di quanto dimostrato stasera, dobbiamo accettare critiche dopo prestazioni come questa, dobbiamo dare merito alla Scozia per come ha giocato. L'obiettivo è qualificarci".