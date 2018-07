Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita valida per i quarti di finale del Mondiale che i britannici giocheranno contro la Svezia.



Queste le sue dichiarazioni: "Siamo grati per l'energia e il supporto da casa, sono orgoglioso, essere qui è un privilegio. Concentriamoci sulla partita, l'avversario è difficile: conosciamo le criticità ma sappiamo dove colpirli"



SULLA PARTITA - "Sappiamo ci saranno momenti in cui potremo imporre il nostro gioco, cercando di rompere il loro muro difensivo. Ma non dobbiamo concedergli spazi in contropiede o sui lanci lunghi."



SULLA SEMIFINALE - "Fin qui è stata un'esperienza fantastica, ma per continuare a sognare dobbiamo ancora migliorare. Oggi ci proveremo e giocheremo al massimo, la squadra è pronta e riposata: conosciamo l'opportunità che abbiamo Nello spogliatoio ci sono tanti leader, anche non titolari, così il gruppo è diventato più forte e vogliamo dimostrarlo contro la Svezia".