Gareth Southgate, c.t. dell'Inghilterra, è vicino al rinnovo fino al 2024: "​Non c'era motivo di non mettersi a sedere per discutere il rinnovo se non il fatto che ci sembrava giusto aspettare di concludere l'Europeo e le qualificazione al Mondiale. Ora è un buon momento per sedersi con la Federazione e rivedere tutto, ma non credo ci sia niente di complicato".