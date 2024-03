Inglese specchio della crisi del Lecco: ultimo goal a settembre 2022

Claudio D'Amato

Da salvatore della patria a bomber con le polveri bagnate. Il momento poco felice di Roberto Inglese continua e fa il paio con la crisi del Lecco, ultimo in Serie B e che fin qui dal suo nuovo bomber ha ricavato zero goal.



Inglese, acquistato a gennaio dal Parma, è l'uomo su cui il club di Di Nunno poggia molte delle speranze salvezza: curriculum e numeri, d'altronde, non possono passare inosservati. Peccato però che il presente stia raccontando qualcosa di totalmente diverso, coi lombardi fanalino di coda ed ancora in attesa che il colpo di mercato rompa il ghiaccio.



COLPO DI GENNAIO



Sul gong della finestra invernale, il Lecco aveva piazzato il colpo Inglese. Prestito secco dal Parma e profilo di esperienza, dotato di senso del goal, a cui aggrapparsi per raddrizzare una stagione (sportivamente parlando) drammatica.



Inglese al Parma non giocava mai, ecco perché cambiare aria e sposare la causa della neopromossa ha rappresentato una sfida per rilanciarsi e per tentare di salvare la squadra che ha puntato su di lui.



ZERO GOAL IN UN MESE E MEZZO



Inglese ha esordito con la maglia del Lecco il 3 febbraio nel derby perso di misura in casa contro la Cremonese: poco meno di 20 minuti per provare a lasciare subito il segno culminati nel blitz grigiorosso, ma utili comunque a mettere benzina nelle gambe e a presentarsi ai suoi nuovi tifosi.



La ricerca della miglior forma possibile, da parte del 32enne centravanti di Lucera, è proseguita nei successivi match contro Bari (in campo mezz'ora), Cosenza (circa un quarto d'ora) e Como (16 minuti): nel mezzo anche la non convocazione per Terni, salvo partire finalmente titolare il 2 marzo in casa del Sudtirol. Un'oretta in campo contro la squadra di Bolzano e il Palermo fino all'impiego 'full' di domenica scorsa ad Ascoli, nel 4-1 che ha certificato la crisi nera del Lecco.



Zero goal e sconfitte in un mese e mezzo (condite dal cambio in panchina Bonazzoli-Aglietti), eccezion fatta per il pari con la Ternana nella gara in cui non era disponibile: fin qui, l'avventura di Inglese in riva al Lago, non può considerarsi esaltante.



L'ULTIMA RETE DI INGLESE



I numeri registrati ad oggi col trasferimento dal Parma al Lecco prolungano il digiuno realizzativo: Inglese, infatti, non segna dal 17 settembre 2022 (Ascoli-Parma 1-3). Per il resto, tra guai fisici ed un impiego pressochè nullo, il centravanti ex Chievo (transitato anche per Napoli) deve ritrovare confidenza con prato verde e ritmo partita. Nel 2023/2024, complice l'accantonamento dal progetto emiliano per questioni legate a contratto - in scadenza - e ingaggio, non ha mai giocato se non con la Primavera.



AGLIETTI: "INGLESE VA RECUPERATO"



Al 'Del Duca', dopo l'ennesima debacle stagionale del Lecco, lo stesso Aglietti ha ammesso come la strada per rivedere il miglior Inglese - in virtù del poco margine a disposizione - appaia in salita: "Viene da una stagione in cui aveva giocato pochissimo, per recuperarlo ci vuole del tempo".



Il rilancio di 'Bobby' e la salvezza del Lecco: scenari complicati che si intrecciano.