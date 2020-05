Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha ripetutamente dimostrato di avere particolarmente a cuore la ripartenze delle attività sportive che non siano il calcio e nei giorni scorsi ha sottolineato la delicata situazione di palestre, piscine e scuole di danza. La sua proposta è di riaprire il prossimo 18 maggio, ma servirà l'ultimo via libera da parte del comitato tecnico-scientifico del governo: quello che è certo è che per gli italiani cambierà completamente il modo di vivere tutti questi luoghi.- Una della novità principale sarà rappresentata dall'. Gli ingressi, consentiti solo ai soggetti che non avranno una temperatura dai 37.5° in su, saranno scaglionati e nelle strutture più piccole si potrà andare solo su appuntamento. Bisognerà osservare la distanza di almeno 2 metri dal proprio istruttore, mentre viene calcolato in 7 metri quadrati lo "spazio vitale" per ogni persona.e tutti gli attrezzi utilizzati - così come gli ambienti e le postazioni del personale amministrativo - saranno sanificati al termine dell'allenamento.- Certamente più problematico il discorso relativo alle piscine, soprattutto per quelle al coperto.. All'interno degli spogliatoi, lo spazio minimo di sicurezza viene calcolato in 5 metri quadrati, ma almeno nella prima fase potrebbe essere consentito l'ingresso di una persona alla volta.