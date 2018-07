Parte la nuova avventura di Andres Iniesta in Giappone. Oggi il centrocampista spagnolo è atterrato al Kansai Airport nella Baia di Osaka, dove ad attenderlo c'erano centinaia di tifosi. L'ex Barcellona ha firmato un contratto pluriennale con il Vissel Kobe, la squadra che milita nella J-League giapponese. "E' stato un lungo viaggio, ma non vedevo l'ora di venire in Giappone e di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra", ha detto al suo arrivo il 34enne centrocampista, che ha dato l'addio alla nazionale spagnola dopo il Mondiale in Russia. Iniesta dovrebbe svolgere il primo allenamento venerdì e potrebbe debuttare già domenica nella J-League in occasione del match casalingo del Vissel Kobe contro lo Shonan Bellmare. "Voglio giocare il prima possibile e già per domenica sarò in ottime condizioni, spero di regalare qualche bella giocata ai tifosi", ha aggiunto Iniesta.