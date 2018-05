Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...



Heading to my new home, with my friend pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 maggio 2018

è pronto per una nuova vita, dopo ilsarà: il centrocampista spagnolo è in viaggio per il Giappone, come confermato dalla foto pubblicata su Twitter. Domani conferenza stampa di presentazione con il Vissel Kobe (sesto nella ultima J-League con 22 punti (-15 dalla capolista Sanfrecce Hiroshima), Iniesta giocherà nella squadra del suo idolo Michael Laudrup e lì troverà ad accoglierlo l'ex Bayern Monaco e Inter Podolski.