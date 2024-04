Iniesta negli Emirati Arabi, futuro da allenatore?

46 minuti fa



Andres Iniesta, dopo aver concluso la propria avventura in Giappone con la maglia del Vissel Kobe, dalla scorsa estate si è trasferito negli Emirati Arabi per vestire la maglia dell'Emirates Club. Nonostante una buona stagione, ricamata da 4 gol, l'Emirates club è penultimo a 9 punti dalla salvezza, con 9 giornate ancora da giocare. In caso di retrocessione il presidente del club, Youssef Al-Battran vede l'ex Barcellona come presidente: "Tutto dipenderà o meno dall'esito di questo torneo. Se la squadra dovesse salvarsi, apriremo le trattative con lui per un prolungamento del contratto perché è ancora in ottime condizioni tecniche e fisiche per restare con noi altre 2 o 3 stagioni, ma se dovessimo retrocedere non accetterò che un giocatore del suo valore finisca in seconda serie. Gli chiederò di allenare la squadra",