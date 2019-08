Il ritorno in campo su suolo italiano di Federico Chiesa era molto atteso. Sia per la reazione dei tifosi sugli spalti, sia per capire il morale e la presenza mentale del giocatore. In merito sono arrivati segnali confortanti da entrambi i lati. Dopo un’ estate tormentata a livello mediatico, tutte le componenti adesso sembrano orientate verso il bene della Fiorentina. I numerosi supporter giunti sino a Livorno per sostenere la squadra hanno riservato una calda accoglienza a Barone ed alla squadra. Il mondo del tifo sta dalla parte della proprietà, apprezza la coerenza mantenuta sul caso Chiesa ed i tentativi di migliorare la squadra di Pradè. Il momento è delicato ed il ruolo del fuoriclasse viola sarà decisivo per dare certezze offensive al gioco di Montella. La strategia della Fiorentina adesso è di concentrarsi sulla costruzione di una squadra competitiva, posticipando un eventuale incontro a fine mercato. Nel frattempo si cercherà di capire se ci sono margini per un rinnovo.