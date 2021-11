Tregua sull’inno della Roma. Come riporta La Repubblica, la Lega di Serie A tende una mano ai giallorossi, consentendogli di mandare “Roma Roma” dopo le note ufficiali del motivetto di campionato, a patto che la canzone di Venditti non crei ritardi sul fischio d’inizio delle partite. Dopo una serie di colloqui informali e un’udienza in Procura federale, la Lega ha deciso di chiudere un occhio, facendo felici i tifosi e Mourinho, il primo a sollevare la questione. Il tecnico portoghese voleva infatti che i giocatori ascoltassero l’inno stando in campo, per caricarsi cantandolo con lo stadio.Commenta per primo