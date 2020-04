Il day-after del caos e delle polemiche per il malfunzionamento del suo sito e la mancata erogazione dei primi bonus da 600 euro per i lavoratori colpiti dall'emergenza coronavirus,(il presidente Tridico nella foto Ansa)(per conto delle aziende) potranno avere accesso alla piattaforma del principale istituto di previdenza italiano, mentreUn provvedimento necessario per ovviare al disastro verificatosi nell'intera giornata di ieri, anche se: "Oggi stiamo riuscendo a fare gli invii, anche se certo il portale Inps non è veloce come in una situazione normale" - dice a La Repubblica Anna Bilato, coordinatrice dei patronati Inca-CIGL in Veneto - mentre(responsabile dell'attività Inca nel Lazio) racconta: "e avvisato che sarei dovuto tornare dopo le 16".Un lento e macchinoso ritorno alla normalità, insomma,. Come testimonia - sempre a La Repubblica -. "Sollecitato da un amico,. Ho così prenotato la possibilità di inserire la domanda. "Via e-mail, sono stato tenuto aggiornato sulla mia posizione in coda (una coda telematica), ho inserito poche informazioni e autodichiarato di aver subìto delle perdite di clienti per il virus.".E la storia di Michele è quella diPer le imprese più grandi, il fondo federale arriva invece fino a 15.000 euro. Tantissimi soldi, messi a disposizione in maniera quasi immediata dal governo tedesco, che ha tuttavia riscontrato a sua volta qualche problema di carattere tecnico (come per il caso INPS, anche lì si sono verificati disguidi a livello di privacy sui dati personali) per l'altissimo numero di richieste presentate.