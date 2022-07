Se ormai è risaputo che non esistano più - a parte rarissime eccezioni - le bandiere nel calcio, quello che sta avvenendo quest'estate non ha precedenti.Alcuni per scelta personale, altri perché "costretti" dalle società; fatto sta che a guidare i compagni in campo il prossimo anno ci saranno molte facce nuove.Un trend, quello dei capitani che se ne vanno, che ha suscitato molto dibattito anche perché riguardante tante grandi del nostro campionato.che dopo aver alzato il trofeo dello scudetto il 22 maggio, in questi giorni ha ufficializzato il suo passaggio a parametro zero alla Lazio;Il difensore, all'età di 37 anni ha infatti deciso di affrontare una nuova avventura in MLS, nel Los Angeles FC. Chiellini che però non ha lascerà la fascia al vice capitano, ovveroin quanto anche lui ha detto addio alla Juve.. Tra le big che cambiano capitano anche il Napoli;fin da bambino. Nelle gerarchie sarebbe toccato a Koulibaly prendere l'eredità, ma il senegalese si è trasferito al Chelsea, lasciando un altro vuoto nei cuori dei tifosi partenopei.Non solo Milan, Juve e Napoli, tra gli addii più rumorosi c'è sicuramente quello del capitano delAnche lui - come gli altri - dopo non aver rinnovato il contratto. Con Bremer in partenza, Mandragora alla Fiorentina e Ansaldi svincolato,del Gallo. Nelinvece nessun addio ma una scelta presa dalla società,Tra le neopromosse anche ile il vice, Massimo Coda, andato al Genoa.(Simone) che non sarà più capitano dopo il passaggio dall'al Parma. Nellala passata stagione era statoa vestire più volte la fascia; con il suo trasferimento al VeronaDiciassette anni al, di cui molti da capitano perche si è ritirato; al suo postoNon ancora in questa lista ma forse per poco anche loormai a un passo dal Torino.Quasi la metà delle squadre avranno un nuovo capitano a partire dalla prossima stagione. Tra le grandi, le eccezioni - almeno per quest'anno -che a differenza di molti altri colleghi di fascia ha prolungato per un anno la sua storia con l'Inter e