Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale italiana, ha parlato al termine del match Bosnia-Italia, terminata 0-2 a favore degli azzurri. Queste le sue parole alla Rai: "Grazie per i complimenti, sapevamo che oggi era una partita difficile visiti i tanti problemi. Siamo stati però pronti e carichi, grande partita di mentalità. Abbiamo impostato il nostro gioco ancora una volta, è sempre merito del mister. Questa maglia è importante, vogliamo indossarla con orgoglio e rispettarla tutte le partite. Gattuso mi sta dando tanto fisicamente e tatticamente, lo stesso fanno mister Mancini ed Evani. Vogliamo portare in alto la maglia italiana. Per la condizione fisica e da leader devo molto a Gattuso, sappiamo che non ho avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli. Lui mi sta aiutando a crescere. In Italia sento molto la fiducia di Mancini".