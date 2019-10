Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne sono indubbiamente due patrimoni del calcio italiano, due giocatori di grande qualità, che non hanno però iniziato la stagione nel migliore dei modi. Entrambi non riescono a trovare la continuità sperata, e la loro situazione nelle squadre di club non è rosea, anche se la Nazionale può essere il vero punto di svolta della loro stagione. Mancini ha deciso di convocarli entrambi, e con tutta probabilità troveranno una maglia dal primo minuto nella decisiva gara contro la Grecia che gli azzurri disputeranno sabato all’Olimpico di Roma, un ottimo palcoscenico per il rilancio.



INSIGNE- Lorenzo Insigne completerà con tutta probabilità il tridente offensivo, composto anche da Belotti e Chiesa, e con la maglia azzurra può mettere a tacere quei brusii che si stanno sentendo sul suo conto. Il rapporto con Ancelotti è sempre più ai minimi termini, tra parole sibilline e sostituzioni mal digerite, ma per Mancini il folletto del Napoli è un punto fermo. Lo dimostra anche il lungo colloquio avuto dai due prima dell’allenamento di oggi a Coverciano, con il ct che ha preso da parte Insigne, caricandolo e motivandolo in vista della gara di sabato, dove si aspetta tanto dal giocatore del Napoli.



BERNARDESCHI- La situazione legata a Federico Bernardeschi, invece, è differente rispetto al compagno partenopeo, ma è anche lui alla ricerca della sua consacrazione. Il ragazzo non sta convincendo con le sue prestazioni, e la difficoltà nel trovare una collocazione dove possa fare la differenza lo sta penalizzando. Mancini ha pensato di adattarlo nel terzetto di centrocampo, insieme a Jorginho e Verratti, che si occupano di costruzione ed interdizione, lasciando al talento toscano possibilità e spazio per esprimere il suo talento, mostrandosi finalmente pronto al cento per cento per certi palcoscenici.