Clima decisamente poco sereno, per usare un eufemismo, in casa Napoli: al deludente pareggio di ieri in Belgio (0-0 sul campo del Genk), si somma infatti il caso Insigne. Il capitano azzurro è stato lasciato in panchina da Carlo Ancelotti 'per scelta tecnica': "L'ho visto poco brillante in allenamento" la motivazione del tecnico di Reggiolo. Il giorno successivo alla vicenda, il fratello dell'attaccante, Antonio, ha postato una foto di Lorenzo sul proprio profilo Instagram, scrivendo: "Nemmeno le palle di dire la verità...un gol o un assist ogni 63 minuti...giusto è poco brillate". Il post, poco dopo, è stato rimosso.



LA SPIEGAZIONE - Intervenuto poci ai microfoni di CalcioNapoli24Live, Antonio Insigne ha dichiarato: "Su Instagram è stato uno sfogo del momento da parte mia. Penso che nessuno si sarebbe aspettata questa esclusione. La verità non la so nemmeno io, mio fratello non ha dato spiegazioni e ci ha detto che è una scelta tecnica. Il mio sfogo è dato dal fatto che non credo sia una situazione di poca brillantezza. I dati ci dicono che fa un gol o un assist ogni 63 minuti. Il mio non è un voler puntare il dito contro nessuno: si è trattato solamente di un mio sfogo. Lorenzo ha sempre detto che è a disposizione della squadra e cerca di dare il massimo in ogni ruolo in cui viene impiegato. Ogni anno si parte sempre con i migliori presupposti, mio fratello sogna sempre di vincere lo scudetto con questa maglia. Lui non ha nessuna intenzione o voglia di andarsene erchè è tifoso del Napoli, nella sua testa non c'è mai stata questa cosa".