Napoli fermato sullo 0-0 a Genk, il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti commenta a Sky Sport: "È stata una buona partita, abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla ma siamo stati poco efficaci nella finalizzazione e anche un po' sfortunati con tre pali. Nel finale abbiamo spinto, ma gli spazi erano ormai chiusi. Rischi? Qualcosa soltanto su una scivolata, per il resto abbiamo controllato bene e l'impegno della squadra c'è stato. È un punto in più, ce lo prendiamo e pensiamo alla prossima con il Salisburgo. Non ai livelli della gara con il Liverpool? Grinta e determinazione ci sono state, abbiamo interpretato bene la gara: si poteva finalizzare meglio, ma non credo ci sia tanto da aggiungere sulla prestazione. Milik e Lozano hanno fatto una buona partita entrambi. Arek poteva finalizzare bene, poteva essere più preciso in una delle due occasioni e nell'altra è stato sfortunato. Ottimismo per gli ottavi? Ci mancherebbe altro, abbiamo preso 4 punti in due partite e ora c'è il doppio confronto con il Salisburgo. Abbiamo battuto il Liverpool, non credo che molte squadre possano farlo. Insigne in tribuna? Niente di particolare, l'ho visto poco brillante in allenamento, così ho preferito tenerlo fresco e prepararlo bene per la prossima partita".