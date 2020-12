Tre giorni fa Lorenzo Insigne ha deciso di raffigurare a vita il volto di Diego Armando Maradona sulla sua pelle. Si è fatto tatuare il simbolo del Napoli sulla coscia sinistra e Valentino Russo, autore del tatuaggio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"È stato un onore per me tatuare Maradona sulla pelle del capitano del Napoli e della Nazionale. Ho tatuato anche Politano. A breve tatuerò anche Diego Maradona Junior. Mi ha contattato per ricevere anche lui un tatuaggio raffigurante il padre. Sarà un onore per me. Avevo già tatuato il fratello di Lorenzo, ecco come il capitano del Napoli sia arrivato a me. Mentre fissavo l’immagine di Maradona sulla sua pelle, il capitano era molto emozionato. Come me, sono napoletano e grande tifoso".