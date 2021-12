Quella di Insigne al Toronto FC è più che un'indiscrezione. Il capitano del Napoli è in scadenza e del rinnovo non si vede neanche l'ombra. Il club americano è piombato su di lui e vuole portarlo a tutti i costi in Canada.



La volontà da parte del Toronto è di averlo quanto prima a disposizione, anche per evitare qualsiasi tipo di sorpresa. Così non è escluso che il presidente Bill Manning decida di incontrare De Laurentiis per trovare un accordo. Cifra simbolica? De Laurentiis non vuole scendere al di sotto di 20 milioni di euro. Lo riporta oggi Tuttosport.