Pasquale Foggia, ds del Benevento, è intervenuto a Calcio Napoli 24 Live: "Per Roberto Insigne stiamo aspettando solo la firma dei moduli da parte del Napoli,poi il giocatore verrà da noi. Già oggi pomeriggio potrebbe lasciare Dimaro per raggiungerci. Sarà un'operazione in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Avrà un ruolo importante perché potrà aiutarci a far bene in campionato".