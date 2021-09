Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato a Dazn al termine della gara vinta contro il Cagliari.



400 PRESENZE - "Cosa potevo chiedere di più? Il modo migliore per festeggiare le 400 presenze era vincere. Ci siamo riusciti. Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare perchè la strada è lunga".



CORO - "È un'emozione indescrivibile. Me lo sto godendo. Sto cercando di riguadagnare la fiducia dei miei tifosi".



10 - "Il 10 non si tocca, è stata una maglia di una leggenda che ci ha fatto sognare".



TIFOSI - "Noi ci divertiamo con il mister lavorando. Bisogna stare tranquilli e pensare a lavorare. L'anno scorso ci siamo rimasti male contro il Verona. I nostri tifosi si aspettano tanto da noi".



SARRI VS SPALLETTI - "No, sono due mister diversi e due squadre diverse. Spalletti ci sta tirando su, ha tanta esperienza".