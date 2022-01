La scelta di Lorenzo Insigne di trasferirsi al Toronto FC ha fatto tanto discutere i tifosi del Napoli, amareggiati per la partenza del capitano azzurro. Come prevedibile, il tifo si divide tra chi non accetta questo addio e chi invece ne comprende la scelta dal punto di vista economico.Peppe Iodice, noto comico napoletano, fa parte del secondo gruppo e con una poesia ha manifestato il suo pensiero riguardo la situazione, partendo da chi lo critica, fino ad arrivare alla richiesta del grande traguardo (lo scudetto) prima dell'addio: