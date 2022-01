Lorenzo Insigne dice sì a Toronto FC: l'attaccante e capitano del Napoli ha accettato la corte insistente dei canadesi. Accordo totale, ora è veramente tutto fatto: entro lunedì arriveranno la firma, probabilmente nel weekend, e l'annuncio dell'addio ai partenopei. Nelle ultime ore sono stati definiti I dettagli mancanti dell'operazione, con le parti che si sono trovate per quanto concerne cifre e progetto.



FIRMA E ANNUNCIO ENTRO LUNEDI': CIFRE E DETTAGLI - Entro lunedì arriverà anche l'annuncio ufficiale, con Insigne che giocherà la seconda parte di stagione con la maglia del Napoli prima di trasferirsi in Canada a partire dal primo di luglio: contratto da 11,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni e mezzo, più ulteriori 4,5 di bonus. Ultimi sei mesi in Italia per il numero 10 azzurro: il futuro è in Mls.