Continuano le voci sul futuro di Lorenzo Insigne, dopo gli episodi di nervosismo evidenziati nelle ultime settimane dal capitano del Napoli. Il classe '91 è stato accostato anche al Liverpool, ma Jurgen Klopp in conferenza stampa ha smentito un possibile trasferimento ai reds: ​"Non prenderemo Lorenzo Insigne. È un ottimo giocatore, ma ha un lungo contratto col Napoli e non arriverà. Non ci proveremo neanche".