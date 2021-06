L'attaccante dell'Italia Lorenzo Insigne ha commentato a Sky Sport il netto 3-0 sulla Turchia nell'esordio ad Euro 2020: "All'inizio nel primo tempo eravamo un po' tesi e timorosi e non siamo riusciti a fare le cose che sappiamo. Nella ripresa ci siamo ritrovati e siamo venuti fuori alla grande, abbiamo cominciato a mettere in pratica quello che ci ha chiesto il mister e siamo stati molto più bravi. C'è ovviamente da migliorare, non dobbiamo farci condizionare dagli avversari e dobbiamo provare sempre a mettere in campo le nostre qualità".