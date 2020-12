Si è da poco conclusa la conferenza stampa per la presentazione delAlessandro Formisano, Head of Operation, Sales & Marketing azzurr​o ha presentato il tutto e al suo fianco c'eraQueste le parole del capitano del Napoli:- "Spero sia l'anno buono per il Napoli e la Nazionale. Per la seconda c'è tempo, adesso devo pensare ai prossimi impegni con il Napoli. Spero per me e tutti i compagni che sia l'anno giusto per centrare gli obiettivi e regalare soddisfazioni ai tifosi".- "Sono stato male per l'episodio a Milano. ho lasciato la mia squadra in 10 e un capitano non deve farlo. Mi dispiace e ieri il mister aveva gli uomini contati in attacco. Bisogna guardare in avanti, alla partita di mercoledì e fare 3 punti. Contro l'Inter la sconfitta era immeritata e ieri è andata così. Dobbiamo riprenderci".- "Come gli altri anni, nonostante i pochi scatti, non sono mancate le risate. Lo facciamo volentieri sempre con il sorriso perché con le nostre foto possiamo portare un sorriso nelle case dei napoletani e ci fa piacere".- "Sono qui da tanti anni, ho giocato con tante rose forti ma da qualche anno a questa parte abbiamo un gruppo forte perché siamo anche uniti. Ci sta qualche partita sottotono. Questo è il Napoli più forte in cui ho giocato".- "Le assenze si fanno sentire ma non devono essere un alibi. Abbiamo una rosa competitiva. Il risultato di ieri, nonostante non sia arrivata la vittoria, non è frutto dell'assenza di Insigne o Osimhen. Se fossimo stati bene fisicamente e mentalmente l'avremmo vinta. Eravamo sottotono. Affronteremo un Torino agguerrito che vorrà vincere ma siamo il Napoli e dobbiamo portare a casa i risultati a tutti i costi".- "C'era sicuramente stanchezza, abbiamo speso tanto contro l'Inter. Quando affronti queste squadre ogni tre giorni si fanno sentire le fatiche. Credo sia quello il problema invece che l'aspetto tecnico o tattico. Sono stato con i miei compagni in questi giorni ed erano sul pezzo. Sono andate via tante energie. Dispiace perché vedendola da casa la Lazio non ha fatto tanto più di noi, ha avuto due occasioni fondamentalmente, che ha poi sfruttato".- "Non è un ritiro punitivo, ma un modo per restare concentrati in vista della partita di mercoledì. Ieri vedendo da casa sono stato male forse più dei compagni. Per il ritiro abbiamo deciso tutti insieme, per noi è un giorno in più e sarà importante per preparare la partita nel miglior modo possibile".