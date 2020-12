Ecco la formazione dei peggiori 11 della 13a giornata secondo i voti degli inviati di calciomercato.com: Nathan per Fiorentina-Verona, Montaldo per Sampdoria-Crotone, Buratti e Balice per Parma-Juventus, Piva per Torino-Bologna, Mogavero per Benevento-Genoa, Cinus per Cagliari-Udinese, Guarro per Inter-Spezia, Bedogni e Longo per Sassuolo-Milan, Belotti per Atalanta-Roma e Marcangeli per Lazio-Napoli.A Torino si fa gol da solo e così “ruba” l’ultimo posto a Sepe che sabato sera ne ha presi quattro dalla JuveIn grave difficoltà sul piano difensivo (Leao lo incenerisce col primo scatto), non dà alla squadra il solito contributo in attacco.E’ coinvolto in modo evidente sul gol di Leao che si infila dalla sua parte.La Juventus arriva con eccessiva facilità in area del Parma e il portoghese non trova mai il modo di fermare i bianconeri. E’ direttamente responsabile sul gol di testa di Ronaldo.Solo un po’ meglio del suo collega del versante opposto. Non sicuro dietro, non pronto davanti.Sbaglia tanto in mezzo al campo e spesso sono errori decisivi.Troppo tenero e acerbo per reggere l’urto del centrocampo juventino. Bentancur gli porta via più di un pallone.Con assenze pesanti come quelle di Insigne, Mertens e Osimhen tocca a lui prendere in mano la squadra. Invece all’Olimpico lo spagnolo è quasi un fantasma.Non riesce più a recuperare una condizione decente. Ha iniziato daprotagonista la stagione e ora quel 10 sulle spalle lo condiziona.Partita senza uno spunto. Fa un passo indietro.Viene sostituito dopo un tempo e non può essere altrimenti: in quei 45' non riparte una sola volta.Il Parma è disastroso. La partita con la Juve è stata preparata per difendersi e ripartire. In realtà non c’è difesa, ma resa. Quanto all’attacco, appena due occasioni.Ecco invece la media-voto dei peggiori tre giocatori di ogni reparto dopo la 13a giornata. Abbiamo preso in considerazione quelli che hanno almeno 5 presenze. Portieri: Strakosha 5,3; Sirigu 5,5; Meret 5,9. Difensori: Denswil 5,25; Klavan 5,5; L. Danilo 5,54. Terzini: Kolarov 5; Biraschi 5,3; Sala 5,42. Centrocampisti: Zanellato 5,25; Zajc 5,31; Petriccione 5,42. Attaccanti: Dybala e Callejon 5,36; Raspadori 5,44. Allenatori: Giampaolo 5,54; Prandelli 5,58; Maran 5,62.