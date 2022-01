Era il 24 gennaio 2010 quando Insigne faceva il suo esordio tra i professionisti con la maglia della sua città, quella del Napoli. Oggi sono passati dodici anni, tra tantissimi gol, assist, gioie, pianti e delusioni. Sempre lì,. Le strade, però, sono destinate a dividersi perché Insigne a fine stagione andrà via, destinazione MLS dove si unirà al Toronto FC.- Ci si aspettava un finale migliore, però sono scaturite tante polemiche nell'ultimo mese. Il contratto di Insigne scadrà a giugno 2022, tra cinque mesi. I tifosi napoletani chiaramente speravano nel rinnovo, che il rapporto non si interrompesse così. Però le cose non sono andate nel migliore dei modi,(nonostante Insigne sia reduce dalla sua miglior stagione e abbia vinto l'Europeo da numero 10 della Nazionale italiana). Così ecco, nel frattempo, l'offerta irrinunciabile dall'America: il Toronto è arrivato con 11 milioni di euro l'anno per quattro stagioni.- Nonostante un addio già annunciato, però, Insigne c'è. Non vuole tirarsi indietro e non lo farà, come qualcuno ha malvagiamente pensato. Contro la Sampdoria è stato fermato dall'infortunio, ma è riuscito a recuperare in tempo per il derby campano e oggi contro la Salernitana è subentrato nella ripresa mettendo subito la sua firma con giocate "alla Insigne".Una vera e propria dichiarazione d'amore per quella che è stata molto più di una maglia, una seconda pelle. Insigne c'è ed entra di prepotenza nella storia del club, mettendosi di fianco a Maradona nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Napoli:- Chi conosce molto bene Insigne è Mertens. Il belga al termine della partita contro la Salernitana ha speso delle bellissime parole per lui:, è stato un ragazzo, un uomo e un calciatore importante per questa società. Non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto per noi, è importantissimo e sarà ancora importante. Ci dispiace, lui è napoletano, dobbiamo ringraziarlo con un grande saluto finale ".- Sui social, ha parlato anche Vincenzo Pisacane, agente di Insigne: "Volevo fare una conferenza stampa così da poter spiegare tante cose a chi o non ha voluto capire o ha fatto finta di non capire. Ma ci hai pensato sempre tu... sempre sul campo... a modo tuo...". In tutto questo conta la risposta che ha dato Insigne che