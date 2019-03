Roberto Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Live: "Il Napoli ha sfruttato poco le occasioni che ha creato però mi è piaciuto perchè non ha mollato nonostante lo svantaggio. Purtroppo quando la palla non vuole entrare c'è poco da fare. In Europa hanno fatto tre gol mentre in campionato la situazione non vuole girarsi a favore degli azzurri. Lorenzo vuole portare a casa come tutta la squadra l'Europa League".



"Lorenzo resterà sicuramente a Napoli: è quello che vogliamo sia noi che lui. In privato ho avuto tanti insulti per il rigore sbagliato da mio fratello, ma non ci faccio caso: questi sono tifosi occasionali che giudicano oggi male e domani bene se segni. Il 'finchè resto qui' sta a significare che lui darà tutto per questa maglia. Se poi la società deciderà di venderti, si potrà fare poco. Lorenzo però è intenzionato a restare qui perchè ha realizzato il suo sogno vestendo la fascia da capitano".