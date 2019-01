Lorenzo Insigne si prepara a tornare. Espulso nella sfida contro l'Inter del 26 dicembre, il fantasista del Napoli ha scontato la squalifica e domani sera affronterà il Milan. Ecco le parole del classe '91 a Dazn: "L'espulsione? Se a San Siro non fosse successo quello che è successo a Koulibaly, non credo che mi sarei fatto espellere. A volte per il nervosismo perdo un po' la testa, so che devo controllarmi di più".



TRA 10 E 24 - "La 10 di Maradona? Sono molto scaramantico e la 24, che porto perché è la data di nascita di mia moglie, mi ha portato fortuna. Spero di rimanere tanto nel cuore della città da far ritirare un giorno anche la 24".



SU HIGUAIN E ANCELOTTI - "Non lo sento da tempo, ha fatto la sua scelta e in bocca al lupo. Con Ancelotti ho un ottimo rapporto, lui ce l'ha con tutti. Ho sempre voluto lavorare con lui, perché ha vinto tanto e l'ho sempre stimato. Il cambio di ruolo? Me lo propose dopo la sconfitta contro la Samp, è stata una sua intuizione e mi sono messo subito a sua disposizione".



SU ZEMAN - "Mi ha lanciato nel grande calcio e se oggi sono questo giocatore molto è merito suo. Ogni giorno ci faceva pesare nel suo ufficio, ma entrare lì dentro era come essere a Milano: tutto bianco e pieno di fumo".