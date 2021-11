L'attore Salvatore Esposito, tifoso del Napoli, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Spero che la società riesca a tenere la barra dritta per aiutare e sostenere Spalletti, pensando al mercato di gennaio. E poi che il club riesca ad avvicinare sempre di più i tifosi alla squadra, in modo che il sostegno resti sempre forte e costante".



"Insigne da nostro capitano merita tutta la stima e la fiducia. Quello che accade fuori dal campo riguarda lui e la società, credo che debba essere fatto un discorso: noi apprezzeremo sempre Lorenzo calciatore del Napoli finché indosserà la nostra maglia, poi qualora le strade dovessero dividersi, resterà un gran bel ricordo. Ma so per certo che la volontà di Insigne è quella di voler restare a Napoli e chiudere la carriera nella sua città. Vedremo se questo si trasformerà in un matrimonio tra le volontà del Napoli e quelle del calciatore".