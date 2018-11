, da scontare nel campionato Primavera,del direttore sviluppo strategico area sport. I due sono stati sanzionati per il comportamento messo in atto al termine della partita persa dalla Primavera rossonera contro il Chievo, nello specifico all'indirizzo dell'dopo aver appreso delle sanzioni comminate nei confronti dei suoi tesserati e. Come riferisce l'agenzia Ansa, il club di via Aldo Rossi ha deciso di non commentare leemerse nelle ultime ore, nelle quali si fa riferimento all', figlio di Paolo.- Per quanto concerneche secondo il referto dell'arbitro avrebbe avuto un comportamento minaccioso cercando di impedire il rientro nello spogliatoio di Colombo e colpito la porta con un paio di pugni, ha parlato a Radio Kiss Kiss il suo: "Mi dispiace che non ci sia stata la giusta sensibilità.Saranno volate parole grosse e ci è andato di mezzo anche lui".