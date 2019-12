Ha fatto molto scalpore durante Sampdoria-Juventus l'esultanza di Massimo Ferrero, che dopo il gol di Caprari si è rivolto alla sua destra, in direzione della Gradinata Sud, con un eloquente "Attaccatevi ar c...o" che in molti hanno letto come rivolto al pubblico blucerchiato.



Ferrero però ha rigettato con forza questa ipotesi: "​Piantatela di inventare!" ha detto a Il Secolo XIX. "Ero rivolto verso la porta dove Caprari ha segnato, ero così carico che prima ho strattonato il mio vicino, Bosco, patron della Vis Pesaro, poi mi sono lasciato andare a un’esultanza forse non elegante ma di sicuro sentita in quel momento visto che segnavamo alla Juve"