An update on Manchester City match statement...https://t.co/7ukECKrSq7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 dicembre 2018

Ilusa il pugno duro nella lotta al razzismo: proseguono le indagini per gli insulti di stampo razziale anell'ultima sfida con il, intanto i Blues hanno annunciato di aver sospeso quattro tifosi, cui non sarà permesso accedere a partite del Chelsea. Il comunicato: "Il Chelsea ha sospeso quattro persone dall'assistere alle partite del Chelsea in attesa di ulteriori indagini per le accuse riguardanti il comportamento dei tifosi nei confronti di Raheem Sterling nel corso della sfida con il Manchester City di sabato. Le nostre indagini in materia procedono, stiamo pienamente supportando quelle della polizia e qualunque informazione raccoglieremo sarà trasmessa a loro. Il Chelsea trova tutte le forme di comportamento discriminatorio aberranti e se ci sono prove che i titolari dei biglietti prendano parte a qualsiasi comportamento razzista, il club emetterà severe sanzioni, inclusi i divieti di accesso. Sosterremo inoltre ogni azione penale".